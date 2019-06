Radio Ognjišče zbral več kot 26.000 evrov za 14-letnega Saša

Koper, 6. junija - Radio Ognjišče je 25. obletnico začetka oddajanja iz svojega koprskega studia praznoval z dobrodelno akcijo Srebrna diagonala. Tričlanska ekipa je v sklopu akcije v sredo prevozila več kot 350 kilometrov od Hodoša do Kopra in tako zbrala več kot 26.000 evrov za 14-letnega Saša, so sporočili z Radija Ognjišče.