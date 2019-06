Velenjska Plastika Skaza z oktobrom uvaja šesturni delovnik

Velenje, 8. junija - Velenjsko podjetje Plastika Skaza z oktobrom uvaja šesturni delovnik. Za to potezo so se odločili, da bi njihovi zaposleni lažje usklajevali zasebno in službeno življenje. Zaposleni v družbi so odgovorni, zaupanja vredni in predani svojemu delu, je za STA povedala vodja kadrovske skupne službe Aleksandra Logar.