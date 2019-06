Na simpoziju pozvali k regulaciji družbenih medijev

Ljubljana, 6. junija - Podjetje Data je danes skupaj z Inštitutom Jožef Stefan in v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije pripravilo mednarodni simpozij o različnih vidikih regulacije spletnih platform in družbenih medijev. Razpravljavci so soglašali, da je regulacija potrebna, rešitve pa je po njihovem mnenju treba iskati tako v zakonodajni kot tehnološki smeri.