Oboleli jamar sam prišel iz Pološke jame

Tolmin, 6. junija - V Pološko jamo na Tolminskem se je danes odpravila skupina treh jamarjev, slovenski vodnik in dva nemška turista. Že kmalu po vstopu v jamo, približno 100 metrov od vhoda, je 65-letni slovenski jamar potožil o slabosti. Zato je drugi moški odšel iz jame in poklical na pomoč. Jamarski reševalci so se hitro odzvali, jamar pa je sam prišel iz jame.