Sistem zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in izplačila dežurstev pod drobnogled računskega sodišča

Ljubljana, 6. junija - Računsko sodišče do zdaj ni zaznalo nepravilnosti pri izplačilih dežurstev, bodo pa na to v prihodnje še posebej pozorni. Prav tako bodo dogajanje v zadnjih dneh obravnavali kot pobudo za preverjanje pravilnosti izplačil dežurstev v posameznih zdravstvenih zavodih in učinkovitosti ureditve sistema zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.