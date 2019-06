Ministrstvo za delo nekatera priporočila Bruslja že naslovilo

Ljubljana, 6. junija - Izzive na področjih pokojninskega sistema, trga dela in digitalnega opismenjevanja, ki jih je v letnih priporočilih Sloveniji izpostavila Evropska komisija, so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do določene mere že opredelili, so poudarili za STA. Pokojninske rešitve so že na mizah socialnih partnerjev, so dodali.