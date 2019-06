Drevi začetek ženskega nogometnega SP

Ljubljana, 7. junija - Devet francoskih mest bo od danes do 7. julija gostilo osmo žensko nogometno svetovno prvenstvo. Branilke naslova so Američanke, ki jih stavnice ob gostiteljicah Francozinjah tudi tokrat postavljajo med glavne kandidatke za naslov prvakinj. Drevi ob 21. uri bo uvodna tekma v Parizu med Francijo in Južno Korejo.