Poročilo o drogah v Evropi: Najbolj razširjena droga konoplja, vse večja razpoložljivost kokaina

Ljubljana, 6. junija - V Evropi ostaja najbolj široko uporabljana prepovedana droga konoplja, število zasegov in zaseženih količin kokaina, ki je na rekordni ravni, pa kaže tudi na vse večjo razpoložljivost te droge. To je ena od ugotovitev Evropskega poročila o drogah 2019, ki ga je danes objavil Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami.