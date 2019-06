Lastniki Hita soglasni o nadaljnjem razvoju

Nova Gorica, 6. junija - Predstavniki največjih lastnikov Hita, Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba (KD) in Mestna občina Nova Gorica, so se danes sestali z upravo novogoriške igralniške družbe Hit. V pogovoru so ugotovili, da se njihova pričakovanja do družbe ne razlikujejo. Želijo si uspešnega razvoja Hita in stabilnega vodenja v prihodnje.