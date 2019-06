Nekdanje letališče v Mostah po obnovi ponuja kulturne vsebine

Ljubljana, 6. junija - Mestna občina Ljubljana (Mol) in družba BTC sta v javno-zasebnem partnerstvu končali prenovo letališkega stolpa in zgradbe nekdanjega letališča v Mostah. V obnovljenih prostorih si bodo lahko obiskovalci odslej med drugim ogledali razstavo o letalski zgodovini mesta, ki je zaživelo leta 1933, so sporočili iz družbe.