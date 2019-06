Društvo Škuc vabi na Živo književnost

Ljubljana, 7. junija - S predstavitvijo prevajalske delavnice slovenske in v nemščini pisane švicarske poezije ter koncertom Katje Šulc in Roberta Jukiča se danes začenja 26. literarno-glasbeni festival Živa književnost. Besede in zvoke bo na svojem prepoznavnem odru pred Galerijo Škuc na Starem trgu v Ljubljani prepletal do 14. junija.