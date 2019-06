EU v boj proti prevaram z novimi standardi za osebne izkaznice

Luxembourg, 6. junija - Evropska unija želi zmanjšati možnost za prevare v zvezi z identiteto, zato so ministri držav članic za pravosodje danes v Luxembourgu sprejeli uredbo, ki zagotavlja večjo varnost osebnih izkaznic in dokumentov o bivališču za državljane EU in njihove družinske člane, ki niso državljani unije. Uredba določa standarde, ki veljajo za vse članice.