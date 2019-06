Na sojenju nekdanjim vodilnim v Zvonovih nadaljnja zaslišanja prič

Maribor, 6. junija - Na mariborskem sodišču se je nadaljevalo sojenje nekdanjim vodilnim v propadlih cerkvenih holdingih Zvon Ena in Zvon Dva, Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku, Simonu Zdolšku in Mateji Vidnar Stiplošek, ki jim obtožnica očita zlorabo položaja pri spornem nakupu delnic Luke Zadar. Zaslišali so štiri priče, med njimi donedavnega lastnika omenjene luke.