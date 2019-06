Vlada z zakonskima predlogoma polnoletne dijake pri opravičevanju izostanka in obveščanju staršev izenačuje z mladoletnimi

Ljubljana, 6. junija - Vlada je na današnji seji potrdila predloga novel zakona o gimnazijah ter zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ju poslala v sprejem DZ. Noveli izenačujeta obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov v srednjih šolah ter staršem polnoletnih dijakov dajeta pravico, da so seznanjeni s podatki o izobraževanju dijaka.