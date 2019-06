Ljubljana, 6. junija - Ljubljanski policisti so prosili za pomoč pri razjasnitvi dogodka, do katerega je prišlo v sredo v križišču Skopolijeve in Derčeve ulice. Voznik Volkswagen jette novomeških registrskih oznak je domnevno zaradi prometnega prekrška s kolesarjem fizično obračunal, nato pa se odpeljal. Kot so sporočili s policije, se jim je voznik sam javil.