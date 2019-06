Med udeleženci evropskih volitev skoraj polovica starejših od 60 let

Ljubljana, 6. junija - K volilni udeležbi na nedavnih evropskih volitvah so v Sloveniji največ prispevali starejši, saj je bila skoraj polovica tistih, ki so odšli na volišča, starejših od 60 let. Zanimanje za evropske volitve je bilo najmanjše med mladimi volivci, medtem ko je bila udeležba po spolu dokaj uravnotežena.