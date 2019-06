Na Ajdovskem bodo preverili potrebe po stanovanjih

Ajdovščina, 8. junija - V Občini Ajdovščina že več let opažajo pomanjkanje stanovanj in vse večje povpraševanje po njih. Z resnimi težavami pri nakupu ali najemu stanovanj se soočajo predvsem mladi. Zato bodo ta mesec pripravili anketno raziskavo, ki naj bi dala odgovor o tem, koliko in kakšnih stanovanj primanjkuje, nato pa bodo začeli graditi.