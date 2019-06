Divača/Ankaran, 6. junija - Danes popoldne bo povečan promet vojaških vozil med Ankaranom in Divačo. Vozila so namenjena na letališče Divača, kjer bo v soboto med 9. in 16. uro predstavitev zmogljivosti Slovenske vojske in zavezniških sil, so objavili na spletnih straneh Slovenske vojske.