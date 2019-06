Tudi danes zaradi pobude Tri morja v Ljubljani in na Gorenjskem oviran promet

Ljubljana, 6. junija - Tudi danes bo na območju Ljubljane in Kranja zaradi vrha pobude Tri morja ponekod oviran promet. Promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in vseh vozil, ki prevažajo nevarne snovi je začasno dovoljen do 13.30. Nato pa bo do 17. ure spet veljala prepoved tovornega prometa, so sporočili s policije.

Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, policisti v času trajanja vrha pobude Tri morja varujejo večje število predsednikov in ostalih visokih državnih predstavnikov z delegacijami. Vrh se odvija v Ljubljani in na Brdu pri Kranju, zato na določenih lokacijah in na trasi potovanja varovanih oseb policisti izvajajo kratkotrajne mobilne zapore prometa, na večjih križiščih pa urejajo promet glede na dane razmere.

V prestolnici bo do 10. ure od križišča z Dalmatinovo ulico do križišča z Nazorjevo ulico zaprta Miklošičeva cesta, na nekaterih odsekih pa bo od 8. do 17. ure ponovno veljala prepoved prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone ter vseh vozil, ki prevažajo nevarne snovi.

Vse udeležence v cestnem prometu na ljubljanski policijski upravi pozivajo, naj zaradi varnosti udeležencev vrha in lastne varnosti dosledno upoštevajo odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu. Voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo prej kot običajno, vožnjo pa prilagodijo razmeram na cestah.