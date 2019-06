Ljubljana, 6. junija - Novinarska konferenca, na kateri bo minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo predstavil tri predloge zakonskih novel, ki jih je danes za obravnavo v DZ pripravila vlada, bo danes ob 14.30 v novinarskem središču ministrstva na Masarykovi 16, so sporočili z omenjenega ministrstva. (STA/AVDIO)