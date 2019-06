Gorenjski policisti v sredo obravnavali več hujših kršitev prometnih predpisov

Kranj, 6. junija - Gorenjski policisti so v sredo obravnavali avstrijskega voznika, ki je bil pozitiven na prepovedane droge, dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola in državljana Avstrije, ki je na gorenjski avtocesti brez veljavnega vozniškega dovoljenja pri omejitvi 110 kilometrov na uro vozil 189 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Kranj.