Študija: V Indiji zaradi onesnaženega zraka umre več kot 100.000 otrok letno

New Delhi, 6. junija - V Indiji zaradi onesnaženega zraka vsako umre več kot 100.000 otrok, je v študiji ugotovil indijski center za znanost in okolje. Skupno sicer zahteva 12,5 odstotka vseh smrti v državi. Ugotovili so še, da je 86 odstotkov voda v Indiji "kritično onesnaženih".