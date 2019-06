PRO Otok z izobraževalnim programom naproti filmskim profesionalcem

Izola, 7. junija - Da film dobi končno podobo, so poleg izpostavljenih režiserjev, producentov in scenaristov zaslužni številni drugi ustvarjalci, od direktorjev fotografije, montažerjev do scenografov, kostumografov in maskerjev. A vsi ti poklici iz ozadja za dodatna izobraževanja nimajo veliko priložnosti, zato jim to s sekcijo PRO ponujajo na Kino Otoku.