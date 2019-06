Delnice Renaulta in Fiata uvodoma z velikimi padci

London/Frankfurt/Pariz, 6. junija - Na evropskih borzah danes največ pozornosti privlačijo delnice avtomobilskih proizvajalcev. Delnice Renaulta in Fiata so na borzah v Parizu in Milanu v začetku trgovanja utrpele velike padce, saj je vlagatelje razočarala novica, da je Fiat ponoči umaknil ponudbo za združitev s francoskim avtomobilskim proizvajalcem.