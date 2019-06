Novo odločanje o gradbenem dovoljenju za novi Kolizej

Ljubljana, 6. junija - Ministrstvo za okolje in prostor je po pritožbi kot drugostopenjski organ odpravilo gradbeno dovoljenje za stanovanjska objekta Vila in Palača Schellenburg na območju nekdanjega Kolizeja v Ljubljani, danes poroča Delo. O dovoljenju bodo odločali na novo, in sicer v okviru integralnega postopka.