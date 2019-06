Singapur, 6. junija - Cene nafte so se v današnjem jutranjem trgovanju ustalile. V zadnjih tednih se je nafta krepko pocenila, saj so vlagatelji negotovi, kako bodo trgovinski spori ZDA z nekaterimi državami, med njimi s Kitajsko, vplivali na konjunkturo in s tem na povpraševanje po nafti.