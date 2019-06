Na poslovnem delu vrha Tri morja predvsem projekti s področja energetike in infrastrukture

Ljubljana, 6. junija - Poslovni del vrha Tri morja se danes osredotoča tudi na predstavitve nekaterih projektov, s katerimi države krepijo medsebojno sodelovanje in povečujejo konkurenčnost. Predstavljeni projekti so večinoma s področja energetike in infrastrukture, med drugim sta se morebitnim novim partnerjem predstavili koprsko in reško pristanišče.