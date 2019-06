TPV Novomeščanom podarila redkosti iz zapuščine pesnika in rojaka Antona Podbevška

Novo mesto, 6. junija - Skupina TPV je ob 30-letnici svojega delovanja Novemu mestu in Novomeščanom podarila avtorski izvod dragocene pesniške zbirke Človek z bombami Antona Podbevška z njegovimi opombami in tipkopisom popravljene izdaje, do katere ni nikoli prišlo. Zbirko bo hranila novomeška Knjižnica Mirana Jarca.