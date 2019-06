Ivančna Gorica, 6. junija - V naselju Gorenje Brezovo v občini Ivančna Gorica je v sredo okoli 19. ure občana pri obžagovanju drv večji kos lesa zadel v prsni koš, zaradi česar se je zgrudil in ni kazal znakov življenja. Gasilci so ga oživljali do prihoda reševalcev. Kljub hitremu posredovanju je moški umrl na kraju dogodka, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.