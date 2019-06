Večerna lokalna neurja povzročila nekaj težav na vzhodu države

Celje, 6. junija - Območja občin Celje, Dravograd, Krško, Radlje ob Dravi, Rogaška Slatina, Rogašovci, Šentilj in Vojnik je zgodaj zvečer prizadelo neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom. Centri za obveščanje so zabeležili 29 dogodkov. Meteorna voda je na 19 lokacijah poplavila ceste in večinoma kletne prostore objektov ter nanesla zemljino in kamenje.