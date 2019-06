Zmagovalec afriške lige prvakov še ni znan

Pariz, 5. junija - Afriška nogometna zveza je odločila, da bodo povratno tekmo finala afriške lige prvakov med tunizijskim Esperanceem in Wydadom iz Casablance morali odigrati še enkrat na nevtralnem terenu. Na povratni finalni tekmi so namreč po sporni odločitvi, ko so še z VAR razveljavili izenačujoči zadetek, igralci Wydada zapustili igrišče.