ZDA mladoletnim migrantom ukinjajo pravno pomoč, izobrazbo in rekreacijo

Washington, 6. junija - Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v sredo sporočila, da mladoletnim migrantom brez spremstva, ki so v zavetiščih, ukinja vso pravno pomoč, učenje angleškega jezika in rekreacijo. Otroci bodo poslej deležni le še storitev, ki so nujne za njihovo življenje in varnost.