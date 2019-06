V bližini Sarajeva odkrili novo množično grobišče

Sarajevo/Zagreb, 5. junija - Na gori Igman pri Sarajevu so našli doslej neznano množično grobišče, za katerega domnevajo, da skriva ostanke večjega števila Bošnjakov, žrtev vojne v BiH. Umrli naj bi poleti 1992, je danes potrdilo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Kot so dodali, gre verjetno za osebe, ki so jih srbske sile umorile na območju občine Donji Hadžići pri Sarajevu.