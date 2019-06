Odbor DZ potrdil predlog novele energetskega zakona

Ljubljana, 5. junija - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil dopolnjen predlog novele energetskega zakona, ki bo med drugim prenesel določila dveh evropskih direktiv in upošteval sodbo ustavnega sodišča. Največ razprave je bilo glede primarne regulacije in izpolnjevanja zavez glede OVE z vlaganji v drugih državah.