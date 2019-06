Na jugu Anglije slovesnost ob 75. obletnici zavezniškega izkrcanja v Normandiji

pripravila Maja Lazar Jančič

Portsmouth/Moskva/Ljubljana, 5. junija - V obmorskem mestu Portsmouth na jugu Anglije so v sredo pripravili slovesnost ob 75. obletnici zavezniškega izkrcanja v Normandiji, ki so se je med drugim udeležili britanska kraljica Elizabeta II., predsednik ZDA Donald Trump in francoski predsednik Emmanuel Macron. Moskva je v odzivu poskušala zmanjšati pomen izkrcanja.