Ob robu vrha Tri morja tudi dvostranska srečanja

Ljubljana, 5. junija - Ob robu vrha Tri morja, ki se je danes začel v Ljubljani, so potekala tudi dvostranska srečanja. Predsednik republike Borut Pahor se je srečal s predsednikoma Latvije in Poljske, Raimondsom Vejonisom in Andrzejem Dudo. Zunanji minister Miro Cerar se je sestal s poljskim kolegom Jacekom Czaputowiczem.