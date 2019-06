Skupščina imenovala nova nadzornika Mercatorja

Ljubljana, 5. junija - Skupščina Mercatorja je danes v nadzorni svet imenovala Miodraga Borojevića in Paula Michaela Foleyja, potem ko sta s tega mesta z današnjim dnem odstopila Irena Weber in Vladimir Bošnjak. Borojević in Foley sta tako danes tudi začela štiriletni mandat, so sporočili iz Mercatorja.