Odločitev ustavnega sodišča nova zelena luč za projekt tretje razvojne osi

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 5. junija - Ustavno sodišče je odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje, ki sta jo izpodbijali občini Polzela in Braslovče, ni v neskladju z ustavo. To je nova zelena luč za projekt gradnje hitre ceste proti Velenju in Koroški, kjer odločitev sodišča pozdravljajo.