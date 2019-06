Ljubljanska borza: Indeks ob četrt odstotka

Ljubljana, 5. junija - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju izgubil 0,23 odstotka in se oblikoval pri 881,34 točke. Večina blue chipov je zabeležila padce, največjega delnice Petrola. Vlagatelji so opravili za 4,9 milijona evrov poslov, večino z obveznicami Gorenja. S Krkinimi delnicami so opravili 433.120 evrov prometa, od tega en posel s svežnjem.