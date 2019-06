V slovenski Istri pred glavno turistično sezono optimistični

Izola, 8. junija - Kljub slabemu vremenu v maju se istrski turistični delavci ne pritožujejo. V piranski občini so v tem času sicer zabeležili manjši upad nočitev, številni izolski hotelirji pa so celo povečali zasedenost glede na lansko leto. Glede na rezultate prvega dela letošnjega leta pa so obeti pred glavno poletno turistično sezono spodbudni.