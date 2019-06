Razprava o problematiki zlorabe socialnih transferjev v znamenju opozoril o izkoriščanju sistema

Ljubljana, 5. junija - Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sta na zahtevo SDS opravila razpravo o problematiki zlorabe socialnih transferjev na podlagi fiktivno prijavljenega prebivališča. V razpravi so poslanci opozarjali na izkoriščanje solidarnega sistema in pomanjkanja nadzora.