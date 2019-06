Francija bo prepovedala uničevanje neprodanega blaga

Pariz, 9. junija - Francoski premier Edouard Philippe je napovedal prepoved uničevanja neprehrambenih dobrin, kot so oblačila, električni aparati, higienski izdelki in kozmetika, ki jih proizvajalcem oz. trgovcem ne uspe prodati. Poteza bi lahko precej prizadela spletne trgovce, kot je Amazon, in lastnike luksuznih blagovnih znamk.