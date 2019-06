V Kopru predali v uporabo obnovljen Trg Brolo

Koper, 5. junija - Koprska občina je lani obnovila in preplastila večji del Trga Brolo v starem mestnem jedru, pred dobrim mesecem pa se je lotila še obnove dotrajanih površin in ureditve parkirnih mest na delu trga ob mestni stolnici. Gradnjo so končali minuli petek, v naslednjih dneh pa bodo postavili še prometno signalizacijo, so sporočili z občine.