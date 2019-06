Na Hrvaškem obtožnica proti mednarodni skupini tihotapcev ljudi

Zagreb, 5. junija - Hrvaški urad za boj proti korupciji (Uskok) je danes potrdil, da so obtožili 18 oseb zaradi tihotapljenja ljudi iz Srbije in Bosne in Hercegovine v Hrvaško in naprej proti Sloveniji in Italiji. Prvoobtoženi je 31-letni državljan Pakistana. V skupini sta bila še dva državljana Afganistana in 15 hrvaških državljanov.