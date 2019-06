V ospredju 34. festivala Vilenica bosta ego in fabula

Ljubljana, 5. junija - Že 34. mednarodni literarni festival Vilenica bo med 10. in 15. septembrom potekal na osmih prizoriščih v Sloveniji in zamejstvu. Geslo festivala Ego in fabula napoveduje, da se bodo v letošnji izdaji posvetili širokemu spektru avtobiografskega pisanja. Nagrado vilenica bo prejel Dragan Velikić, slovenski avtor v fokusu bo Esad Babačić.