V spopadih v Veliki Kladuši poškodovani migranti in policisti

Zagreb/Bihać, 5. junija - V migrantskem centru v Veliki Kladuši na severozahodu Bosne in Hercegovine so v torek zvečer izbruhnili spopadi, v katerih je bilo poškodovanih več migrantov in trije policisti. Policija unsko-sanskega kantona je danes potrdila, da so prijeli 20 ljudi. Najprej je izbruhnil spopad med najmanj sto migranti, ki so zatem napadli tudi policiste.