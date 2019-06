V brežiškem vrtcu Mavrica otrok zbolel za oslovskim kašljem

Brežice, 5. junija - V enem od oddelkov brežiškega otroškega vrtca Mavrica, ki ga obiskuje 443 otrok, se je v torek pojavil oslovski kašelj. Bolezen so v brežiškem zdravstvenem domu potrdili, v vrtcu, kjer so pozorni na morebitne bolezenske znake pri drugih otrocih, so o pojavu bolezni obvestili vse starše, je ravnateljica Mavrice Silvija Komočar danes povedala za STA.