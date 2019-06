Zagrebški Dinamo zahteva zaščito hrvaškega državnega vrha pred mafijo

Zagreb, 5. junija - Hrvaški nogometni klub Dinamo je v pismu seznanil predsednika hrvaške vlade in države Andreja Plenkovića in Kolindo Grabar-Kitarović o grožnjah in pritiskih, ki jih z namenom prevzema kluba izvajajo "nosilci organiziranega kriminala na Hrvaškem". Premier Plenković je potrdil, da navedbe iz pisma preverjajo pristojne službe.