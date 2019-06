Ljubljana, 5. junija - Predstavniki sindikatov in generalna direktorica Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana Zlata Štiblar Kisić bodo danes ob 13.30 pred stavbo C Onkološkega inštituta na Zaloški 2 dali izjavo za medije glede preklicev soglasij za nadurno delo, so sporočili iz Onkološkega inštituta.