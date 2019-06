V Slovenski Bistrici o izzivih EU in prihodnosti podeželja

Slovenska Bistrica, 6. junija - Grad Slovenska Bistrica bo danes v sklopu projekta Evropske mreže za kohezijo in solidarnost na podeželju gostil mednarodno konferenco o izzivih Evropske unije in prihodnosti podeželja po letu 2020. Udeleženci se bodo posvetili vprašanjem, ki se tičejo razvoja in prihodnosti EU v splošnem in konkretnem primeru EU in Slovenije.